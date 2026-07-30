 

В России начнут штрафовать за заказ еды через интернет

30.07.2026, 18:00, Разное
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Парламентарии подготовили законопроект о введении крупных штрафов за использование цифровых сервисов доставки готовой еды. Авторы инициативы уверены, что мера не только возродит институт домашней кухни, но и решит проблему технологической зависимости граждан от западных платформ.

Как пояснили в профильном комитете, заказ пиццы или роллов через интернет отныне будет классифицироваться как «уклонение от бытовой повинности с использованием средств обхода продовольственной безопасности». Роскомнадзор уже получил указание интегрировать популярные агрегаторы доставки в реестр запрещенной информации, поскольку их деятельность подрывает устои русского хлебосольства. Согласно тексту документа, за разовый заказ еды с мобильного приложения физическим лицам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей, а за выбор блюд, традиционно не относящихся к русской кухне, – штраф в двойном объёме. Для борьбы с утечкой персональных данных курьерам предписано подтверждать личность получателя через портал «Госуслуги» прямо на пороге квартиры.

«Мы наблюдаем катастрофическую утрату суверенных компетенций в сфере борщеварения и котлетообразования. Граждане начинают забывать, как выглядит настоящая свекла, и это прямая угроза национальной безопасности, – заявил один из разработчиков законопроекта. – Сервисы доставки действуют извне, они навязывают чуждую нам культуру питания, лишая семью сакрального действа совместной лепки пельменей. К тому же передача данных о заказе через зарубежные CDN-серверы создает риск утечки стратегически важных сведений о вкусовых предпочтениях россиян. Технические средства противодействия угрозам будут автоматически разрывать интернет-соединение при попытке добавить васаби в корзину».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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