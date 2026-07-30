 

Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии

30.07.2026, 23:18, Разное
  Поддержать в Patreon

На музыкальном фестивале Ozora в Венгрии житель Израиля в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение. Местная полиция задержала двоих подозреваемых в причастности к нападению.

По данным полиции Венгрии, сообщение об инциденте поступило от сотрудника службы безопасности фестиваля во вторник рано утром, после чего было начато расследование.

Сообщается также, что еще несколько человек, включая израильтян, были задержаны на фестивале и по дороге на фестиваль по подозрению в перевозке наркотиков.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.07 / Испания направила армию в Сеуту после массового наплыва мигрантов из Марокко

30.07 / Лайнер «Владимир Жириновский» завершил первый этап ходовых испытаний

30.07 / В России начнут штрафовать за заказ еды через интернет

30.07 / Николай Дуров обвинил своего брата-террориста в русофобии и уволил его из Telegram

30.07 / Что считать частицей: физики предложили новое объяснение парадокса Клейна

30.07 / Роботизированная боевая система Bullfrog M240 может самостоятельно отслеживать и выцеливать людей

30.07 / Новую часть «Последнего богатыря» посвятят Борису Ельцину

30.07 / Конституционная реформа в Никарагуа — 80-летний Ортега продлевает срок правления

30.07 / «Цифровая ДНК» позволит сохранить личность человека в роботизированном теле после смерти

30.07 / Apex Recordhunter стал самым быстрым электрическим дроном в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике