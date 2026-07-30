 

Испания направила армию в Сеуту после массового наплыва мигрантов из Марокко

30.07.2026, 22:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Очередной миграционный кризис в Испании: тысячи граждан Марокко вплавь добрались до испанского анклава Сеута в Северной Африке. На побережье Сеуты в четверг высадились, в подавляющем большинстве, молодые мужчины, часть из них переплыла границу в обычной одежде, некоторые – в гидрокостюмах. Массовое прибытие мигрантов перегрузило местные службы безопасности, и Испания была вынуждена направить в город армейские подразделения.

Как пишет Financial Times, за последние дни поток нелегальных мигрантов из Марокко резко усилился, и по данным местных властей Сеуты, в пиковый момент на берег прибывало до 200 человек в минуту.

За неделю к утру четверга в Сеуту уже прибыли около 1800 нелегальных мигрантов, а количество прибывших в четверг исчисляется тысячами. По информации испанских СМИ, многие мигранты после высадки сразу направились в центр города, оставив на пляже надувные круги, ласты и другое снаряжение. Среди прибывших были женщины, дети и граждане других стран. Сообщается, что несколько человек погибли при попытке добраться до берега.

Сеута и Мелилья – два испанских анклава на северном побережье Африки и единственные сухопутные участки внешней границы Евросоюза с Африкой. На протяжении многих лет они остаются предметом напряженности в отношениях между Испанией и Марокко. По мнению ряда аналитиков, возможность организовать массовый приток мигрантов является одним из рычагов давления Рабата на Мадрид.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.07 / Израильтянин получил ножевое ранение на музыкальном фестивале в Венгрии

30.07 / Лайнер «Владимир Жириновский» завершил первый этап ходовых испытаний

30.07 / В России начнут штрафовать за заказ еды через интернет

30.07 / Николай Дуров обвинил своего брата-террориста в русофобии и уволил его из Telegram

30.07 / Что считать частицей: физики предложили новое объяснение парадокса Клейна

30.07 / Роботизированная боевая система Bullfrog M240 может самостоятельно отслеживать и выцеливать людей

30.07 / Новую часть «Последнего богатыря» посвятят Борису Ельцину

30.07 / Конституционная реформа в Никарагуа — 80-летний Ортега продлевает срок правления

30.07 / «Цифровая ДНК» позволит сохранить личность человека в роботизированном теле после смерти

30.07 / Apex Recordhunter стал самым быстрым электрическим дроном в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике