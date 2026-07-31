 

В Японии мужчина упал с высоты 12-го этажа, убив прохожую. Сам он выжил

31.07.2026, 4:48, Разное
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В японском городе Нагоя, в центральном районе Сакаэ, 29-летний мужчина упал с высоты 12-го этажа на 23-летнюю женщину, проходившую около здания. Инцидент произошел 19 июля, в ночное время, но многие СМИ пишут о нем сейчас.

Пострадавшую, работавшую в одном из местных заведений, доставили в больницу, где примерно через четыре с половиной часа она умерла от геморрагического шока. Мужчина получил тяжелые травмы головы и груди и находился без сознания. Однако, судя по имеющимся данным, он выжил.

Женщина шла вместе с подругой, которая не пострадала и вызвала экстренные службы. По данным полиции префектуры Айти, упавший мужчина не проживал в этом доме. Следствие выясняет, было ли произошедшее несчастным случаем или намеренным прыжком.


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