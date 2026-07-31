Миграционный кризис в Сеуте — Франция и Италия усиливают контроль на границах с Испанией

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил в пятницу об усилении пограничного контроля на границе с Испанией после массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия готова принять меры для защиты своих границ, включая возможность приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также высказался за временное исключение Испании из Шенгенской зоны.

По предварительным данным испанских служб безопасности, в последние несколько дней в Сеуту, численность населения которой составляет 85 тысяч человек, прибыли с моря более 40 тысяч мигрантов из Марокко, причем большинство из них прибыли в четверг. В пиковые моменты количество прибывающих вплавь достигало 200 человек в минуту.

По состоянию на утро пятницы число погибших в ходе массовых попыток попасть в анклав достигло 27 человек. Подавляющее большинство мигрантов – молодые мужчины трудоспособного возраста, но в числе прибывающих вплавь были также немногочисленные женщины и дети.

Поводом для массовой миграции стало прецедентное решение Верховного суда Испании, которое запретило немедленное задержание и депортацию мигрантов, прибывающих по морю – на лодках или вплавь. Решение было вынесено по делу гражданина Алжира, которого в 2024 году перехватили в море при попытке доплыть до Сеуты и немедленно вернули в Марокко, пишет El Pais. Верховный суд постановил, что режим «немедленного возвращения» (devoluciones en caliente), который действует в Сеуте и Мелилье, не может применяться к мигрантам, прибывающим морем (вплавь или на лодках).

По мнению суда, действующая норма закона распространяется только на лиц, которые пытаются пересечь физические пограничные заграждения – прежде всего заборы на сухопутной границе с Марокко.

Если человек добрался до испанской территории по морю, его нельзя сразу вернуть в Марокко без оформления административной процедуры. Власти обязаны установить личность мигранта, предоставить доступ к юридической помощи и переводчику, а также проверить, не является ли он несовершеннолетним и не просит ли международную защиту.

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