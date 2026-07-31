Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км

Тепловизионный высокочувствительный монокуляр «Сыч-3К», разработанный холдингом «Росэл», входящим в госкорпорацию Ростех, предназначен для решения широкого круга задач в гражданской сфере. Он фиксирует тепловое излучение объектов в инфракрасном диапазоне на дальности до 2 км независимо от времени суток и метеоусловий.

Тепловизор четко идентифицирует объекты — человека, животное и машину, что особенно важно при проведении поисково-спасательных мероприятий в лесу, в горах или в условиях задымления, а встроенный цифровой зум кратностью 1, 2 и 4 дает возможность детально разглядеть объекты на дальности до 2 км с последующим выведением изображения на цветной OLED-дисплей.

«Сыч-3К» наверняка заинтересует службы охраны периметров и промышленных объектов, поможет обнаруживать нарушителей уже на дальних подступах к охраняемой зоне. Помимо этого, тепловизор будет востребован при инспектировании оборудования в нефтегазовой отрасли и энергетике, фиксируя дефекты изоляции, перегревы и утечки, которые могут привести к аварии. Им также смогут воспользоваться охотники, спелеологи и туристы.

Корпус тепловизора хорошо адаптирован к умеренным ударным нагрузкам, защищен от влаги, устойчив к перепадам температур от -20 до +50 °C. Одного комплекта аккумуляторов ему хватает на 4 часа непрерывной работы.

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