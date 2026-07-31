 

В Пакистане снежная лавина накрыла международную группу альпинистов; есть погибшие и пропавшие

31.07.2026, 15:48, Разное
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В горном массиве Каракорум на севере Пакистана сошла мощная снежная лавина, накрывшая международную группу альпинистов во время штурма восьмитысячника Броуд-Пик (8047 м).

По данным Альпийского клуба Пакистана (ACP) и поисково-спасательных служб, инцидент произошел в верхней части маршрута. В составе группы из 10 человек находились альпинисты и гиды из Непала, Пакистана, США, Китая и Омана. Экспедицию возглавлял известный непальский альпинист Нирмал Пурджа (Нимс Дай).

К месту происшествия были направлены поисково-спасательные вертолеты армейской авиации Пакистана и наземные группы шерпов. На данный момент спасатели обнаружили тела четырех погибших. Подтверждена гибель альпинистки из Омана Надиры Аль-Харти и непальского гида Пур Бахадура Гурунга. Личности еще двоих найденных погибших устанавливаются.

Судьба остальных членов экспедиции, включая Нирмала Пурджу, остается неизвестной. Спасательная операция продолжается, однако ее проведение осложняется тяжелыми метеоусловиями в районе вершины.


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