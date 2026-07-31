Умное кольцо из США позволит отслеживать уровень глюкозы и многих других веществ в крови

В Калифорнийском университете создали прототип универсального персонального датчика важнейших показателей здоровья человека в формате кольца. Оно отслеживает уровень глюкозы, концентрацию кетонов, витамина С, мочевой кислоты, лактата и алкоголя в крови. Гаджет анализирует пот человека и предназначен для постоянного ношения.

Основное достижение – инженерам удалось создать специальный осмотический гидрогель, мягкий полимер, который использует безболезненный градиент давления для отвода пота от кожи. То есть, человек не испытывает никакого дискомфорта и даже потеть ему не нужно, устройство все сделает самостоятельно. Электрохимические датчики постоянно анализируют пот и передают данные на смартфон для обработки.

Эксперименты показали, что точность кольцо соответствует принятым медицинским средствам измерения, вроде сертифицированных глюкометров. Что еще важнее — оно снабжено системой защиты, которая предотвращает ложные срабатывания, способные спровоцировать панику и, например, передозировку при приеме инсулина. Это мешает многим коммерческим структурам выпустить аналогичные «умные гаджеты» для диабетиков – риск ошибки слишком велик.

Из минусов – кольцо слишком громоздкое и не очень удобное. К тому же время работы на одной зарядке всего 12 часов, что ставит под вопрос непрерывность мониторинга. С другой стороны, такое устройство пригодилось бы для раннего выявления многих потенциально опасных отклонений в организме – это намного быстрее и проще, чем сдавать анализы в больнице.Источник — Nature

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