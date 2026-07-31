 

В Таиланде убиты двое молодых россиян, подозреваемые задержаны

31.07.2026, 16:48, Разное
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Полиция Таиланда задержала подозреваемых в причастности к исчезновению граждан РФ – 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом сообщило издание Thairath. По данным местных СМИ, задержанные признались, что убили Диану и Романа.

О пропаже Дианы и Романа 26 июля рассказала их мать Зарина. «Сегодня ночью в Паттайе пропали мои дети, дочь Диана (22 года) и сын Роман (17 лет). Последний раз камеры зафиксировали, как они около четырех утра уехали на мотоцикле. После этого связь с ними полностью пропала, телефоны отключены», – рассказала она.

Семья переехала из РФ в Таиланд пять лет назад. Накануне исчезновения Диана говорила матери, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, пишет «Медуза».

Зарина Назимова написала, что во время поисков ее детей нашли мотоцикл, на котором уехали ее дети. Издание Thairath сообщало, что мотоцикл был разобран на части и закопан в землю на территории кладбища.

Полиция Таиланда 30 июля отчиталась о задержании двух мужчин по имени Хой и Пханг. Их подозревали в том, что они могли помогать похитителям. Сами задержанные вину отрицали. Через несколько часов их отпустили.

На следующий день полиция задержала еще двух подозреваемых – ими оказались 43-летний Тхану и 39-летний Тхонгчай. По данным издания Khaosod, во время допроса они признались в убийстве россиян. Они утверждают, что пытались угнать мотоцикл, на котором ехали Диана и Роман. Когда те оказали сопротивление, то нападавшие застрелили Романа, а Диану избили, после чего она умерла. Их тела подозреваемые увезли и закопали в горах в провинции Чонбури.


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