В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки

В поселке Падинска-Скела в пригороде Белграда было обнаружено тело молодой женщины. Тело было уложено в чемодан и брошено в один из каналов.

По предварительным данным, погибшей может быть 28-летняя жительница РФ Людмила Туркова, считавшаяся пропавшей без вести с 25 июля.

По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали гражданина Турции. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

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