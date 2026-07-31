 

В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки

31.07.2026, 17:18, Разное
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В поселке Падинска-Скела в пригороде Белграда было обнаружено тело молодой женщины. Тело было уложено в чемодан и брошено в один из каналов.

По предварительным данным, погибшей может быть 28-летняя жительница РФ Людмила Туркова, считавшаяся пропавшей без вести с 25 июля.

По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали гражданина Турции. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.


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