 

В Сингапуре группа Massive Attack развернула палестинский флаг на концерте

31.07.2026, 20:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция и власти Сингапура начали расследование в отношении британской трип-хоп-группы Massive Attack. Во время концерта музыканты развернули на сцене палестинский флаг, спровоцировав крики в зале, пишет «Мако».

В Сингапуре действуют строгие законы, запрещающие публичную демонстрацию иностранных национальных символов и флагов без специального разрешения для сохранения общественного порядка.

Музыкантам грозит штраф или до шести месяцев лишения свободы, а регуляторы проверяют группу на предмет нарушения условий концертной лицензии.

В настоящее время группа находится в мировом турне, и выступление в Сингапуре было единственным. Следующий концерт пройдет в Сеуле, столице Южной Кореи, но пока неясно, были ли задержаны участники группы или кто-либо из сотрудников, занимавшихся организацией концерта.

Группа, считающаяся пионером жанра трип-хоп, уже много лет известна своей резкой политической позицией по различным вопросам, включая войну в Газе.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.07 / Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал дочь Бориса Немцова

31.07 / Трамп — вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot пока не решен

31.07 / «Это решение обесценивает высокое звание террориста»: Талибан не поддержал внесение Павла Дурова в список террористов

31.07 / В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки

31.07 / В Таиланде убиты двое молодых россиян, подозреваемые задержаны

31.07 / Сны оказались не случайным шумом, а сложной пересборкой реальности

31.07 / Люди и орки отныне вместе: в новом обновлении из World of Warcraft удалят все упоминания о расовой нетерпимости

31.07 / В Пакистане снежная лавина накрыла международную группу альпинистов; есть погибшие и пропавшие

31.07 / Жизнь у моря не защитила от проблем со здоровьем

31.07 / Умное кольцо из США позволит отслеживать уровень глюкозы и многих других веществ в крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике