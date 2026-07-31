 

«Это решение обесценивает высокое звание террориста»: Талибан не поддержал внесение Павла Дурова в список террористов

31.07.2026, 19:00, Разное
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Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выпустило заявление, в котором осудило намерение российских властей внести предпринимателя Павла Дурова в список террористов. По мнению афганских чиновников, политическое преследование с целью усилить цензуру в интернете недопустимо в 21 веке.

Кроме того, в МИД Афганистана осудили российскую сторону за «обесценивание высокого звания террориста».

«В то время как мы все безоговорочно и уверенно осуждаем любые проявления терроризма, мы всё ещё помним, как подобное нарицательное имя давали многим из тех, кто сейчас представляет государство Афганистан на международной арене. Называть террористом IT-предпринимателя, который просто не согласился помогать цензуре, – обесценивает это высокое звание и дискредитирует все гуманитарные усилия наших шахидов. Стыдно и бесчестно называть террористом человека, который не умеет держать в руках автомат», – говорится в заявлении.

В МИД Афганистана также напомнили российским коллегам о необходимости соблюдать конституционные права граждан и защищать базовое право человека на свободный доступ к информации.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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