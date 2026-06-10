За заграничные переводы будут взимать НДС и таможенные пошлины

Федеральная таможенная служба классифицировала безналичные деньги, использующиеся в зарубежных переводах, как «нематериальный товар, перемещаемый через государственную границу в виртуальной форме». Согласно действующему законодательству, теперь они должны облагаться НДС, таможенными пошлинами и сборами.

Нововведение начнут действовать с 1 января 2027 года и нацелены на защиту россиян от «серых» финансовых потоков и сопутствующих рисков.

«Эта мера позволит не только пополнить бюджет, но и ограничить поток иностранных средств в нашу страну, что будет содействовать оздоровлению и суверенизации финансовой системы», – считают в Росфинмониторинге.

Эксперты и специалисты прогнозируют увеличение доходов бюджета на 500-600 млрд рублей ежегодно.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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