 

За заграничные переводы будут взимать НДС и таможенные пошлины

10.06.2026, 18:00, Разное
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Федеральная таможенная служба классифицировала безналичные деньги, использующиеся в зарубежных переводах, как «нематериальный товар, перемещаемый через государственную границу в виртуальной форме». Согласно действующему законодательству, теперь они должны облагаться НДС, таможенными пошлинами и сборами.

Нововведение начнут действовать с 1 января 2027 года и нацелены на защиту россиян от «серых» финансовых потоков и сопутствующих рисков.

«Эта мера позволит не только пополнить бюджет, но и ограничить поток иностранных средств в нашу страну, что будет содействовать оздоровлению и суверенизации финансовой системы», – считают в Росфинмониторинге.

 Эксперты и специалисты прогнозируют увеличение доходов бюджета на 500-600 млрд рублей ежегодно.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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