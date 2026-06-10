 

Axios — Трамп собрал совещание в Ситуационной комнате для обсуждения возможных ударов по Ирану

10.06.2026, 23:04, Разное
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В среду, 10 июня, президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, на котором обсуждались возможные новые удары по Ирану. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на двух американских источников.

По словам источников, встреча состоялась спустя несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что США «снова сильно ударят» по Ирану.

Один из рассматриваемых вариантов – масштабная, но короткая по продолжительности военная операция, цель которой – оказать давление на Тегеран на переговорах. Подробностей о возможной операции источники Axios не привели.

В совещании в Ситуационной комнате, по данным Axios, участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и другие высокопоставленные чиновники. Министр обороны Пит Хегсет подключился к встрече из штаб-квартиры Центрального командования США в Тампе.

Ранее Хегсет, выступая перед военнослужащими во Флориде, повторил угрозу Трампа: «Если они не собираются заключать сделку, мы нанесем по ним мощный удар».

Белый дом не ответил на запрос Axios о комментарии.


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