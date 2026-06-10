 

Около 5 % людей в мире страдает настоящей аллергией на физические упражнения

10.06.2026, 19:48, Разное
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Шутка о том, что у человека может быть аллергия «на работу», неожиданно получила научное подтверждение. Точнее, ученые выявили связь между физическими нагрузками и анафилаксией — комплексом симптомов аллергической реакции, но истинная причина их появления пока остается загадкой. Отсюда и проблема – лечения тоже не существует, кроме совета «снизить физические нагрузки», что подходит далеко не всем.

О существовании такой аллергии впервые заговорили в 1970-х, но тогда ее связывали с пищевыми расстройствами. Употребление определенных продуктов вместе с занятиями спортом провоцировало у людей нестандартную реакцию. Отеки, зуд, рвота и проблемы с дыханием, которые иной раз приводили к госпитализации – к чести ученых и врачей, они не отмахнулись от проблемы, а занялись ее всесторонним изучением.

На сегодня установлено, что 2–5 % всех случаев аллергии в мире спровоцированы именно физическими нагрузками. Анализ крови пострадавших демонстрирует все признаки анафилаксии, но аллергена, который бы стал причиной этих явлений, не существует. Что и порождает проблему – люди не понимают, от чего именно им защищаться, а советы менее активно заниматься физической работой порождают много противоречий с привычным укладом жизни.

Терапии нет, врачи рекомендуют использовать антигистаминные препараты и в особо тяжелых случаях (в моменты приступов) делать инъекции адреналина. Но главное – тщательно следить за своим здоровьем и образом жизни, выявлять закономерности и избегать критических ситуаций. Включая частичный или даже полный отказ от серьезной физической нагрузки.Источник &#8212 The Conversation


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