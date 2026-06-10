 

Глава Пентагона — США нанесут мощный удар по Ирану, если Тегеран не пойдет на сделку

10.06.2026, 22:33, Разное
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Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американская армия нанесет по Ирану мощные удары, если Тегеран не согласится на сделку, которая должна положить конец конфликту между двумя странами. Об этом пишет CNN.

Выступая перед сотрудниками Центрального командования США во Флориде, Хегсет повторил угрозу, ранее высказанную президентом Дональдом Трампом.

«Мы полностью сосредоточены именно на том результате, которого президент добивается от имени американского народа, и мы добились значительного прогресса. Как сегодня заявил президент, если они не собираются заключать сделку, мы нанесем по ним мощный удар», – заявил Хегсет.

В среду, 10 июня, во время беседы с журналистами в Овальном кабинете президент США заявил: «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня». Это было сказано после того, как его попросили прокомментировать более ранний пост в социальной сети Truth, в котором он заявил, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы заключить соглашение, и «теперь ему придется заплатить за это».


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