Трамп — «Сегодня мы нанесем по Ирану мощный удар»

Президент США Дональд Трамп выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен в ближайшее время. «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня», – заявил он, призвав Тегеран подписать соглашение.

Трамп вновь декларировал: нельзя допустить превращения Ирана в ядерную державу. «Если у них будет ядерное оружие, не будет ни Израиля, ни Ближнего Востока. Они вполне могут ударить и по нам», – заявил он.

Прокомментировал американский президент и угрозы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля: «Эрдоган мой друг. Он мне нравится. Он сильный лидер. Я этих заявлений не слышал, но я позабочусь, чтобы ничего не произошло. Пока я президент, все будет в порядке».

Незадолго перед этим, в интервью телеканалу Fox, Трамп сообщил, что «близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, которые будут включать электростанции и мосты». Он также опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана.

«Иранская армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая ВМС и ВВС, попросту больше не существует – они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной, – теперь им придется заплатить цену!!!»

«Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько ЭФФЕКТИВНА военно-морская БЛОКАДА США, – это самая успешная блокада в истории морской войны. НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ, если мы этого не хотим. ЭТО СТАЛЬНАЯ СТЕНА! Иран не ведет НИКАКОГО бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО! Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху!»

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