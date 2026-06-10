Высокопоставленная делегация ХАМАСа провела переговоры в Москве

Делегация террористической группировки ХАМАС, возглавляемая Мусой Абу Марзуком, провела в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Георгием Борисенко. Во встрече участвовали также член политбюро группировки Махер Салах, представитель ХАМАСа в РФ Ийяд Абу Захер и секретарь управления международных связей Мухаммад аль-Айла.

«Стороны провели политические консультации по вопросу о контактах по прекращению военных действий в секторе Газы, международных усилиях по окончанию войны и ситуации в секторе. Движение подчеркнуло свою позицию в вопросе переговоров, необходимости прекращения огня, призванного положить конец страданиям палестинцев и реализации прав палестинского народа», – сообщил ХАМАС.

«С российской стороны акцентирована задача продолжения целенаправленной работы в интересах достижения межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и комплексного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого и территориально целостного палестинского государства», – говорится в заявлении МИД РФ.

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