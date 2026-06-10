Не подтвердилась информация об уничтожении ВСУ панорамы «Оборона Севастополя» Франца Рубо

Музей обороны Севастополя опроверг заявление назначенного российскими оккупационными властями губернатора города Михаила Развозжаева о том, что в ночь на 10 июня в результате украинского удара была уничтожена панорама «Оборона Севастополя» Франца Рубо.

«Пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте работают более 80 человек. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – сообщил он утром, обвинив Украину в целенаправленном ударе по панораме.

Однако в музее отметили: около трети полотна панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», написанной Рубо в начале XX века, было уничтожено во время пожара 1942 года. Большую часть удалось спасти, после реставрации ее вернули в Севастополь.

Панорама, представленная в экспозиции, была копией, созданной советскими художниками к отмечавшемуся в 1954 году столетию осады крепости. Фрагменты оригинала, спасенные во время Второй Мировой войны, хранились в другом месте и при обстреле не пострадали.

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