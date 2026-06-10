Туроператоров обяжут на каждую заграничную путёвку продавать по две внутрироссийских

С августа 2026 года туристические операторы будут обязаны на каждую заграничную путёвку продавать по две путёвки на отечественные курорты. Отчётность потребуется сдавать раз в два месяца, а для компаний, которые не добьются требуемого показателя, правительство предусмотрело штрафные меры «за противодействие развитию отечественного туризма».

Как пояснили в межведомственной рабочей группе по развитию туристической отрасли, государство исходит из того, что россияне на самом деле не хотят ездить на зарубежные курорты, но турфирмы навязывают им такие опции.

«Никто не приходит в турфирму и не говорит: «хочу в Египет» или «хочу в Таиланд». Приходят люди и говорят, что хотят отдохнуть, просят посоветовать. И вот на этом этапе и начинается пропаганда зарубежного отдыха, их фактически заставляют лететь за границу, хотя никому это не надо, – заявила глава «Ассоциации за импортозамещение в сфере услуг» Наталья Кудикова. – По сути всё из-за денег – чтобы больше заработать, туроператоры пытаются навязать некачественный, то есть зарубежный отдых, хотя есть прекрасные и дешёвые направления у нас в стране».

Кудикова добавила, что ей самой так два года назад навязали путёвку в Турцию, в 2025-м году – в ОАЭ, а в этом году навяжут путёвку на Сейшелы. По её словам, она летает в такие отпуска «только чтобы лично убедиться, что ничего хорошего за границей нет».

При этом в рабочей группе условились, что туристические поездки в Абхазию будут считаться внутренним туризмом – хотя это и независимая страна, но она «полностью отвечает стандартам качества отдыха» и отличается дружественной политикой, подчеркнули чиновники.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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