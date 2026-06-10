Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов за критику режима

Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать арест на имущество и денежные средства уехавших граждан в качестве обеспечительной меры по административным делам, включая дискредитацию армии и критику властей.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Он разрешает арестовывать квартиры, машины, счета граждан, находящихся за границей. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Издание The Moscow Times поясняет, что имущество может быть арестовано также за призывы к введению санкций против РФ, «пропаганду нацистской символики», производство и распространение «экстремистских материалов». MT обращает внимание на то, что, согласно закону, стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размером штрафов.

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