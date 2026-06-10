 

Трамп — «Иран слишком долго тянул с переговорами»

10.06.2026, 14:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth два сообщения по поводу Ирана.

«Иранская армия – полный и абсолютный хаос. Большая ее часть, включая ВМС и ВВС, попросту больше не существует – они полностью разгромлены. Иран – это одни слова и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них выгодной, – теперь им придется заплатить цену!!!»

«Фейковые СМИ отказываются сообщать о том, насколько ЭФФЕКТИВНА военно-морская БЛОКАДА США, – это самая успешная блокада в истории морской войны. НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ, если мы этого не хотим. ЭТО СТАЛЬНАЯ СТЕНА! Иран не ведет НИКАКОГО бизнеса, не платит своим военным и по любым счетам и стремительно превращается в НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО! Нефти вывозится немало. Хвала Аллаху!»

Сразу после этого, в интервью телеканалу Fox, Трамп продолжил с угрозами, заявив, что «близок к тому, чтобы отдать приказ о новых ударах по Ирану, которые будут включать электростанции и мосты».


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