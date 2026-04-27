 

За полторы тысячи лет руины древнего города в Ливии покрылись досками для игры в манкалу

27.04.2026, 15:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Птолемаида была одним из крупнейших древнегреческих городов в Киренаике — историческом регионе на средиземноморском побережье Северной Африки, ныне находящемся на северо-востоке Ливии. Город основали в конце IV или начале III века до нашей эры при правлении эллинистической египетской династии Птолемеев, позже он перешел во владение Римской империи, а затем пришел в упадок. Во время арабского завоевания Магриба в VII веке нашей эры Птолемаида была разрушена и заброшена. Ее руины находятся недалеко от современного ливийского поселения Толмейта.

Как сообщил сайт naukawpolsce.pl, в 2023 году, после более чем десятилетнего перерыва, вызванного гражданской войной в Ливии, археологи из Варшавского университета возобновили археологические раскопки Птолемаиды. С тех пор они сделали множество находок, включая остатки древнего корабля, затонувшего рядом с городом.

Однако археолог Зофия Коварска обратила внимание на необычную особенность развалин Птолемаиды — на ее древних камнях сплошь и рядом вырезаны ряды лунок, вписанных в обозначенные бороздками квадраты или прямоугольники. Коварска пришла к выводу, что это доски для популярной в тех местах игры под названием «сиза» («сиджа») — разновидности одной из древнейших стратегических игр человечества, манкалы.

Манкала (также известная как калах) — семейство настольных игр для двух человек, в которые играют маленькими камнями, бобами, шариками или семенами, используя ряды отверстий, лунок либо ямок в земле, доске или другой игровой поверхности. Цель игры обычно в том, чтобы захватить все или часть фигур противника.

Существуют предположения, что в подобные игры играли в Древнем Египте, а возможно, еще раньше. Самые ранние бесспорные свидетельства популярности подобных игр — игровые доски из римской бани в левантийском городе Гедера, датируемые II-III веками нашей эры. Разнообразные версии манкалы до сих пор распространены на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Центральной Америке, куда игру завезли из Африки во время работорговли.

На руинах Птолемаиды игровые доски вырезаны на любой доступной поверхности: на блоках известняка, фрагментах мраморных колонн, стенах древних зданий. Некоторые из них представляют собой простую сетку лунок три на три, в то время как другие расширяются до размера пять на пять, шесть на шесть или даже семь на семь. Встречаются и прямоугольные варианты, такие как сетка четыре на шесть. Длина сторон досок варьируется примерно от 15 сантиметров до нескольких десятков сантиметров.

«Когда я начала свои исследования, думала, что найду лишь несколько экземпляров таких досок, но через несколько дней у меня оказалось их уже более 100, и это еще далеко не конец, мы продолжим наши исследования. Доски, вырезанные на руинах, позволяют предположить, что эти игры были довольно распространенной формой развлечения. Иногда мы находим дюжину, даже 20 или 30 досок, расположенных рядом друг с другом в одном месте», — рассказала Коварска.

Датировать эти доски очень сложно, ясно одно: их вырезали на стенах заброшенного древнего города, когда Птолемаида уже лежала в руинах. Скорее всего, предположила Коварска и ее коллеги, этим занимались на протяжении прошедших с разрушения города веков местные пастухи.

В пользу этой версии говорит то, что территория древнего города окружена обширными пастбищами для выпаса коз и овец. Кроме того, доски часто вырезаны на возвышенных участках или на углах зданий. В этих точках удобно сидеть и наблюдать за окружающей местностью и стадами, параллельно развлекая себя играми, отметила Коварска.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике