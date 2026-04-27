 

Брюссельский собор демонтировал витраж с кровавым наветом, архиепископ принес извинения евреям

27.04.2026, 12:34, Разное
В брюссельском соборе Святых Михаила и Гудулы состоялась церемония демонтажа витража, изображавшего осквернение евреями христианских реликвий, якобы произошедшее в 1370 году. Тогда кровавый навет привел к антисемитским погромам – убийствам, насилию грабежам и изгнанию евреев из Брабантского герцогства.

В церемонии приняли участие сотни человек – духовенство, представители христианской и еврейской общин. На месте витража установлена надпись на голландском, французском, английском языках и иврите. В ней приносятся извинения за навет, а также отмечается, что подобные безосновательные обвинения часто приводили к резне евреев по всей Европе.

Брюссельский архиепископ Люк Терлинден выступил с декларацией, в которой отмечается, что антисемитизм противоречит христианскому вероучению, и призвал к открытому признанию исторической правды и межконфессиональному диалогу. «Я хочу попросить у евреев прощения за страдания, причиненные событиями 1370 года и преследование последователей иудаизма», – заявил он.

На церемонии присутствовал и главный раввин Бельгии Авраам Гиги. Он отметил, что витраж будет сохранен – ведь он часть истории. «Исторические травмы реально, нельзя уничтожать то, что с ними связано. Подобные свидетельства необходимо сопровождать объяснениями, раскрывающими этическую сторону вопроса. Только так можно будет избежать повторения ошибок прошлого», – заявил он.

Брюссельский собор, памятник готической архитектуры, был возведен в XIII-XV веках, строительство и отделка продолжались более 250 лет. Его витражи пользуются всемирной известностью. Старейшие из сохранившихся были изготовлены в XVI веке по рисункам Бернарта ван Орлея, а большинство созданы выполнены Жаном-Батистом Капронье около 1870 года.

