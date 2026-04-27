 

UKMTO — за последнюю неделю у берегов Сомали пираты захватили четыре судна

27.04.2026, 10:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что 26 апреля у берегов Сомали было захвачено торговое судно. После захвата оно направилось в сомалийские территориальные воды.

Согласно UKMTO, это четвертый подобный инцидент за последнюю неделю, причем среди атакованных пиратами судов были как рыболовецкая шхуна, так и танкер. В связи с этим степень угрозы в районе Африканского рога повышена до значительной.

По оценкам Всемирного банка, в 2005-2012 годах, когда пиратство у берегов Сомали особенно процветало, выкуп, выплаченный преступникам за суда и экипажи, составил порядка 339-413 миллионов долларов. Благодаря активным действиям международного сообщество пиратство на какое время удалось обуздать, но в последние годы нападения возобновились.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике