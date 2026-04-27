 

Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным

27.04.2026, 5:35, Разное
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство IRNA.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Арагчи посетит Санкт-Петербург. Как заявляет РИА Новости, визит главы иранского МИД, по словам дипломата, будет направлен «на продвижение интересов во время исходящих извне угроз».

Ранее глава иранского МИДа провел переговоры в Омане.

