Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения

Минпросвещения распорядилось изъять книгу «38 попугаев» из библиотек, образовательных учреждений и магазинов, поскольку она содержит грубые метрологические искажения и формирует у подрастающего поколения «превратные представления» об этой науке.

Эксперты ведомства усмотрели в произведении признаки отрицания метрической системы, пропаганды релятивизма и жестокого обращения с животными.

«Использование удава в качестве гибкого эталона длины противоречит ГОСТ 8.417-2002, а термин «полпопугая» вообще должен рассматриваться скорее в уголовной плоскости, чем в математической», – сообщили в министерстве.

Чиновники также подозревают, что многие техногенные катастрофы и аварии в России происходили по вине инженеров, в детстве смотревших одноименный мультфильм.

