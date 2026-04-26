 

Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения

26.04.2026, 18:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Минпросвещения распорядилось изъять книгу «38 попугаев» из библиотек, образовательных учреждений и магазинов, поскольку она содержит грубые метрологические искажения и формирует у подрастающего поколения «превратные представления» об этой науке.

Эксперты ведомства усмотрели в произведении признаки отрицания метрической системы, пропаганды релятивизма и жестокого обращения с животными.

«Использование удава в качестве гибкого эталона длины противоречит ГОСТ 8.417-2002, а термин «полпопугая» вообще должен рассматриваться скорее в уголовной плоскости, чем в математической», – сообщили в министерстве.

Чиновники также подозревают, что многие техногенные катастрофы и аварии в России происходили по вине инженеров, в детстве смотревших одноименный мультфильм.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике