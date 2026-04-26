 

В Третьяковской галерее заявили, что Шишкин изобразил себя в виде одного из медведей на картине «Утро в сосновом лесу»

26.04.2026, 16:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Искусствоведы Третьяковской галереи заявили, что на знаменитой картине «Утро в сосновом лесу» художник Иван Шишкин изобразил самого себя в образе одного из медведей.

Поводом для проведения изысканий стало обнаружение дневника художника, где он с сожалением отмечает, что будучи пейзажистом, «лишён возможности естественным образом увековечить себя в собственных произведениях и вынужден искать нестандартные художественные решения». После сопоставления выражений морд с известными портретами мастера, было установлено сходство Шишкина с медведем слева.

«Обратите внимание: взгляд сосредоточенный, немного усталый, но не без внутренней гордости. Типичный Шишкин позднего периода», – отметил ведущий эксперт галереи Эммануил Щекочихин-Крестовоздвиженский.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

