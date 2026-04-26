 

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

26.04.2026, 17:45, Разное
Вода — это своеобразная химическая летопись космоса. Изучая соотношение дейтерия к обычному водороду, исследователи могут понять, при каких температурах и в какой среде возникли ее молекулы. Чем холоднее условия формирования, к примеру, в плотных молекулярных облаках или на окраинах протопланетных дисков, тем больше дейтерия может накапливаться в воде.  

У комет Солнечной системы этот показатель уже изучали: он отличается от земного, но обычно находится в сравнительно узком диапазоне. Вот почему межзвездные гости, такие как 3I/ATLAS, представляют особый интерес — они сохраняют вещество, появившееся вокруг других звезд и могут рассказать, насколько типична или уникальна наша собственная планетная система. 

Напомним, обнаруженная в июле 2025 года комета 3I/ATLAS стала вторым межзвездным объектом с подтвержденной кометной активностью, доступной для химического анализа. Ранее, приблизившись к Солнцу, этот звездный странник буквально вскипел, а пройдя перигелий и вовсе изменил свой химический состав. Происхождение этого небесного тела сразу показалось ученым необычным: пропорции углекислого газа и метанола сильно отличались от знакомых комет. 

3I/ATLAS оказалась намного меньше по размерам, чем ожидали ученые После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавн… naked-science.ru

Теперь, с помощью радиотелескопа ALMA астрономы попытались изучить главный компонент кометного льда — воду. Но задача оказалась непростой. Хотя обычную воду в комете напрямую зарегистрировать не удалось, ученые зафиксировали следы HDO — молекулы воды (Н₂O), где один атом водорода (Н) заменен дейтерием (D). Так они смогли вычислить нижнюю границу соотношения дейтерия к водороду. 

Выяснилось, что в воде 3I/ATLAS оно как минимум в 30-40 раз выше, чем в океанах Земли, и более чем в 20-30 раз выше, чем у типичных комет Солнечной системы. Это беспрецедентное значение для подобных объектов.  

Затем, проанализировав спектры воды, так называемой полутяжелой воды (HDO) и метанола, авторы нового исследования построили сложную компьютерную модель поведения газов в атмосфере кометы. Частью расчетов стало даже отсутствие уверенного сигнала от обычной воды — такие косвенные ограничения позволили оценить, сколько вообще ее может быть и вывести надежную нижнюю границу соотношения дейтерия к водороду. 

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее… naked-science.ru

Столь необычный химический отпечаток означает, что вода в 3I/ATLAS, вероятно, формировалась в значительно более холодной и менее «переработанной» среде, чем вода в Солнечной системе. То есть родительская система межзвездного странника возникла в более холодном и спокойном регионе звездообразования, чем наше светило. 

Есть и другой сценарий. Изначально вода могла походить на ту, что повсюду встречается в молодых системах, но эволюция диска вокруг родительской звезды кометы шла иначе. В нашей системе часть первичного химического сигнала могла стереться из-за нагрева, перемешивания вещества и прочих процессов. А вот в родной системе 3I/ATLAS этого могло не случиться, из-за чего комета сохранила древний химический состав. 

Открытие затрагивает не только историю третьего межзвездного объекта: результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ставят под вопрос существующие представления об универсальности химии воды в планетных системах. Если выводы ученых верны, то условия формирования потенциально пригодных для жизни миров могут быть куда разнообразнее, чем считалось.

ПОСЛЕДНЕЕ

26.04 / Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения

26.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1523-й день войны

26.04 / В метро Брюсселя неизвестные избили еврея и сорвали с его шеи цепочку со Звездой Давида

26.04 / В Третьяковской галерее заявили, что Шишкин изобразил себя в виде одного из медведей на картине «Утро в сосновом лесу»

26.04 / Нидерландская разведка выявила связь ряда пропалестинских демонстраций с ХАМАСом

26.04 / Африканский коронавирус нашел новый способ проникать в клетки человека

26.04 / Во дворе библиотеки имени Ленина сожгли 100 экземпляров экстремистской книги «Лето в пионерском галстуке»

26.04 / Президент Молдовы прибыла в Украину – в годовщину Чернобыля и на фоне российских угроз

26.04 / Боевики нанесли скоординированные удары по военным базам в Мали, сбит российский вертолет

26.04 / Трамп провёл мастер-класс для студентов, обрушив фондовый рынок серией твитов прямо во время лекции

