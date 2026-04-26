Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1523-й день войны

Минобороны РФ 26 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Уды, Красный Яр, Варваровка, Березовское, Хатнее и Шестеровка Харьковской области. Противник потерял более 195 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 14 складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, инженерной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Татьяновка, Красный Лиман, Маяки, Ильичовка Донецкой Народной Республики, Сеньково, Смородьковка, Моначиновка и Благодатовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины «MaxxPro» и HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Грузское, Веселое, Василевка, Рубежное, Доброполье, Сергеевка, Новониколаевка, Кучеров Яр и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Воздвижевка, Чаривное, Розовка и Лесное Запорожской области. Противник потерял до 290 военнослужащих, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Преображенка и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138052 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 29051 танк и другая боевая бронированная машина, 1709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34618 орудий полевой артиллерии и минометов, 60208 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).