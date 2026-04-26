 

Нидерландская разведка выявила связь ряда пропалестинских демонстраций с ХАМАСом

26.04.2026, 15:33, Разное
Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вел заявил в интервью аналитической программе WNL Op Zondag на телеканале NPO 1, что, по данным Службы общей разведки и безопасности (AIVD), часть демонстраций в поддержку Газы была связана с ХАМАСом.

По словам министра, это свидетельствует об уязвимости открытой демократии перед внешним влиянием. Ван Вел призвал граждан критически оценивать получаемую информацию и задаваться вопросом, не является ли она результатом целенаправленного воздействия извне.

В том же эфире лидер парламентской фракции D66 Ян Патернотте обвинил партию «Форум за демократию» (FvD ) в продвижении кремлевской повестки в нидерландском парламенте. По его словам, у партии есть депутат, поддерживающий контакты с представителями партии Путина и регулярно посещающий российское посольство, а сама FvD призывает снять санкции с РФ и возобновить закупки российского газа.

Оба заявления прозвучали на фоне публикации нового годового отчета AIVD, в котором говорится о растущих угрозах национальной безопасности Нидерландов, включая попытки иностранного вмешательства.

ПОСЛЕДНЕЕ

26.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1523-й день войны

26.04 / В метро Брюсселя неизвестные избили еврея и сорвали с его шеи цепочку со Звездой Давида

26.04 / В Третьяковской галерее заявили, что Шишкин изобразил себя в виде одного из медведей на картине «Утро в сосновом лесу»

26.04 / Африканский коронавирус нашел новый способ проникать в клетки человека

26.04 / Во дворе библиотеки имени Ленина сожгли 100 экземпляров экстремистской книги «Лето в пионерском галстуке»

26.04 / Президент Молдовы прибыла в Украину – в годовщину Чернобыля и на фоне российских угроз

26.04 / Боевики нанесли скоординированные удары по военным базам в Мали, сбит российский вертолет

26.04 / Трамп провёл мастер-класс для студентов, обрушив фондовый рынок серией твитов прямо во время лекции

26.04 / Виктор Орбан заявил об уходе из парламента Венгрии

26.04 / В Аргентине взорвали последнюю государственную больницу

