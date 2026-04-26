 

Трамп — «Нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться через три дня»

26.04.2026, 19:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп в интервью программе The Sunday Briefing на Fox News заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может разрушиться изнутри в ближайшие три дня из-за американской морской блокады.

По его словам, Иран лишился возможности отгружать нефть на танкеры, и трубопроводы не выдержат давления. «Когда линия закрыта, потому что вы не можете продолжать перекачивать нефть в емкости или на суда, а именно это с ними произошло, эта линия взрывается изнутри», – заявил Трамп.

В том же интервью президент дал понять, что дипломатический канал остается открытым. «Если они хотят говорить, они могут прийти к нам или позвонить нам. Есть телефон. У нас хорошие защищенные линии», – заявил Трамп.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике