В Мали убит министр обороны, русские сдали туарегам город Кидаль

Семья министра обороны Мали Садио Камары сообщила, что он был убит в ходе скоординированной атаки джихадистов на правительственные объекты и военные базы. Рядом с его резиденцией взорвался заминированный грузовик.

Судьба главы правящей в Мали военной хунты Ассими Гоиты остается неизвестной. По неофициальной информации, во время нападения на его дом Гоита был переправлен в безопасное место.

В атаках участвовали боевики связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин» и туареги из состава «Фронта освобождения Азавада». Удары были нанесены по военным базах в городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль.

Власти заявляли, что ситуация под контролем, однако повстанцы-туареги распространили информацию, согласно которой действовавшие в Кидале российские наемники, воевавшие на стороне хунты, согласились покинуть город в рамках соглашения с «Фронтом освобождения Азавада».

Хунта пришла к власти в Мали в 2021 году при поддержке ЧВК «Вагнер». Впоследствии российские наемники были переформированы в «Африканский корпус», подчиняющийся министерству обороны РФ. Их неоднократно обвиняли в военных преступлениях.