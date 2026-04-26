Стрельба в Белом доме — в доме подозреваемого проходит обыск, он оставил манифест

Сотрудники ФБР после получения судебного ордера приступили к обыску дома в городе Торранс, штат Калифорния, в котором проживал 31-летний Коул Томас Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа.

Ранее Белый дом сообщил, что незадолго до нападения брат Аллена связался с полицией и рассказал, что тот послал родственникам манифест, в котором говорится о стремлении совершить покушение на членов американской администрации. Сам Трамп в интервью Fox News назвал стрелка «человеком с большими проблемами».

Также известно, что Коул публиковал в социальных сетях посты антипрезидентской и антихристианской направленности. Его сестра Авриана рассказала следователям, что он выступал со все более радикальными заявлениями, говоря о необходимости «сделать что-то, чтобы изменить мир».

Генеральный прокурор США Тодд Бланш, которого цитирует канал Fox News, отметил: правоохранительные органы полагают, что он прибыл в Вашингтон из Лос-Анджелеса на поезде – через Чикаго. По его словам, точные мотивы еще не установлены, и дополнительная информация будет представлена после предъявления обвинения.