Робот-гуманоид Douglas начал работать прорабом на стройке

Строительная фирма Tilbury Douglas стала первым крупным подрядчиком в Великобритании, применившим человекоподобного робота Unitree на реальной стройплощадке. Машина по имени Дуглас ведет сбор данных и выполняет административную работу, чтобы освободить людей от бумажной волокиты. Робот самостоятельно перемещается по объекту, делает круговые панорамные снимки и отслеживает ход работ, поддерживая мониторинг безопасности. Автоматизация экономит около 40 часов ежемесячно без потери качества. Механический сотрудник провел десять недель на реальной площадке, доказав свою полезность.

По словам представителей фирмы, испытание стало важным этапом цифровой трансформации, показав, как технологии повышают эффективность. Дуглас спроектирован, чтобы взять обязанности прораба на себя. Оснащенный лидарами и 360-градусными камерами, гуманоид автономно пересекает площадку, собирает снимки высокого разрешения и передает их в системы охраны труда. В отличие от человека, робот делает фото строго с одних и тех же координат, что позволяет ИИ отслеживать прогресс и замечать отклонения. Дуглас также выполняет лазерное сканирование, создавая «облако точек», которое выявляет дефекты, невидимые для глаза.

Робот весом 30 килограммов проворен: поднимается по лестницам, пользуется лифтами и открывает двери. Tilbury Douglas испытала его на разных этапах, но планирует внедрять еще раньше — на стадии фундамента. Для безопасности в окружении тяжелой техники машину оснастят светоотражающими метками и маячком. При цене около 15 тысяч фунтов компания настаивает, что робот — это инструмент для расширения возможностей работников, а не замена им.

Строительная индустрия сейчас испытывает острую нехватку кадров. Как отметил технический директор Марк Бакл, отрасль сталкивается с проблемами в поиске ресурсов. Используя такие технологии, компания автоматизирует процессы и позволяет людям сосредоточиться на своей работе.Источник — Construction News