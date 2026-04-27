В Румынии принят закон против фемицида, наказание – до пожизненного заключения

В Румынии вступил в силу закон о борьбе с фемицидом, который впервые определяет его как отдельное преступление, карающееся лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Закон был подписан президентом Никушором Даном.

Согласно закону, фемицид – умышленное убийство женщин или убийство, совершенное в контексте домашнего насилия, основанного на гендерной ненависти. Ранее такие преступления квалифицировались как убийства при отягчающих обстоятельствах.

«Насилие в отношении женщин – одна из самых оскорбляющих достоинство форм преступления. В течение длительного времени, этот вид агрессии игнорировался или ему уделялось недостаточное внимание. Последствия этого были самыми трагическими», – сообщил глава государства.