 

Депутат Гурулёв показал, как из своего кабинета через VPN следит за странами НАТО

27.04.2026, 9:00, Разное
В Государственной думе прошла демонстрация нового метода ведения внешней разведки, не требующего выезда за пределы здания на Охотном Ряду. Зампред комитета по обороне Андрей Гурулёв лично подключился к серверу в Нидерландах, после чего принялся докладывать о перемещении условных колонн бронетехники, сверяясь с видеотрансляцией из придорожного кафе под Варшавой.

Гурулёв вскрыл пломбы на своем системном блоке и торжественно огласил пароль от «VPN-сервера особой важности», отметив, что раньше для этого приходилось посылать шпионов, а теперь достаточно оплатить подписку за 299 рублей. При этом он подчеркнул, что подобный доступ для граждан – это диверсия, тогда как для него – боевая работа.

«Поймите правильно: когда я захожу на запрещённые сайты – это фронт, а когда студент смотрит фильм – это финансирование врага, – заявил депутат. – Мне инструкции не нужны, я сам себе разведка. А всем остальным, у кого найдут VPN, – штраф и места не столь отдалённые. Только так победим».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

