 

Трамп сообщил, что ведет переговоры с Путиным и Зеленским — «Их ненависть безумна»

27.04.2026, 8:33, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что ведет «хорошие разговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что стремится к урегулированию конфликта.

«Мы работаем над российской ситуацией. РФ и Украина – я надеюсь, что нам это удастся», – заявил он, отказавшись уточнять, когда именно он говорил с российским и украинским лидерами.

«Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским неимоверная. Безумная. А ненависть – это плохо. Особенно плохо, когда ты пытаешься урегулировать конфликт. Но это произойдет», – добавил Трамп.

Напомним, что недавно во время пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг Ирана, американскому президенту был задан вопрос и о урегулировании российско-украинского конфликта. Он отделался общими фразами, отметив, что сосредоточен на ближневосточной ситуации.

