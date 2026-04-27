В Англии задержан подозреваемый в подготовке нападений на еврейские объекты в Лондоне

Полиция Лондона сообщила о задержании 37-летнего мужчины по делу о нападениях на объекты, связанные с еврейской общиной, на северо-западе британской столицы.

Мужчина был задержан 26 апреля в районе Барнстапла в графстве Девон по подозрению в подготовке террористических актов и доставлен в Лондон для допроса. Расследование ведет антитеррористическое подразделение британской полиции.

По данным Reuters, это уже 26-й задержанный за последний месяц в рамках расследования серии атак на еврейские объекты в Лондоне. Среди эпизодов, которые проверяет полиция, – поджоги и другие нападения на объекты, связанные с еврейской общиной. В частности, расследование ведется после поджога четырех машин еврейской службы скорой помощи Hatzola в районе Голдерс-Грин 23 марта.