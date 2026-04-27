 

Мессенджер Илона Маска XChat заблокировали в России ещё до официального выхода

27.04.2026, 11:00, Разное
Глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-24» призвал граждан не пытаться установить мессенджер XChat, который был представлен Илоном Маском и разработчиками X (бывший Twitter) 25 апреля 2026 года.

«Это приложение не то что не защищает переписку пользователей, оно сразу же передаёт её на сервера ЦРУ, МI6 и других западных спецслужб. Именно поэтому мы заблокировали XChat ещё до его официального релиза», – сказал чиновник. 

В ближайшее время Минцифры направить Apple, Google, Samsung и Huawei официальное требование удалить мессенджер из своих магазинов приложений, а в школах эксперты расскажут подросткам о рисках использования XChat.

«Принято решение посвятить один из уроков «Разговоров о важном» приложению Маска, чтобы дети даже не думали его устанавливать всякими нелегальными методами», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства просвещения.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

27.04 / В Англии задержан подозреваемый в подготовке нападений на еврейские объекты в Лондоне

27.04 / Российские ученые обучили ИИ отличать опасные и безвредные мутации в генах, связанных с болезнями сердца

27.04 / UKMTO — за последнюю неделю у берегов Сомали пираты захватили четыре судна

27.04 / Одесса подверглась налету десятков БПЛА, среди пострадавших – дети

27.04 / В Румынии принят закон против фемицида, наказание – до пожизненного заключения

27.04 / Депутат Гурулёв показал, как из своего кабинета через VPN следит за странами НАТО

27.04 / Трамп сообщил, что ведет переговоры с Путиным и Зеленским — «Их ненависть безумна»

27.04 / Галактики — спутники Млечного Пути оказались «архивом» ранней Вселенной

27.04 / Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным

26.04 / Робот-гуманоид Douglas начал работать прорабом на стройке

