Мессенджер Илона Маска XChat заблокировали в России ещё до официального выхода

Глава Минцифры Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия-24» призвал граждан не пытаться установить мессенджер XChat, который был представлен Илоном Маском и разработчиками X (бывший Twitter) 25 апреля 2026 года.

«Это приложение не то что не защищает переписку пользователей, оно сразу же передаёт её на сервера ЦРУ, МI6 и других западных спецслужб. Именно поэтому мы заблокировали XChat ещё до его официального релиза», – сказал чиновник.

В ближайшее время Минцифры направить Apple, Google, Samsung и Huawei официальное требование удалить мессенджер из своих магазинов приложений, а в школах эксперты расскажут подросткам о рисках использования XChat.

«Принято решение посвятить один из уроков «Разговоров о важном» приложению Маска, чтобы дети даже не думали его устанавливать всякими нелегальными методами», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника министерства просвещения.

