В КНДР открылся мемориал, посвященный солдатам, погибшим на войне с Украиной

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне мемориал и музей «зарубежной военной операции» – так в Северной Корее называется участие ее военнослужащих в войне против Украины. Россию на церемонии представляли председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

По оценкам разведки Республики Корея, КНДР направила в Россию 14000-15000 военнослужащих, которые в основном были задействованы на территории Курской области, не заходя на украинскую территорию. Потери убитыми составили порядка 2000 человек, ранеными вдвое больше.

Белоусов также провел переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых обсуждалось состояние и перспективы военного сотрудничества. «Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период. 2027-2031 годов», – сообщил он.