 

В КНДР открылся мемориал, посвященный солдатам, погибшим на войне с Украиной

27.04.2026, 12:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне мемориал и музей «зарубежной военной операции» – так в Северной Корее называется участие ее военнослужащих в войне против Украины. Россию на церемонии представляли председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

По оценкам разведки Республики Корея, КНДР направила в Россию 14000-15000 военнослужащих, которые в основном были задействованы на территории Курской области, не заходя на украинскую территорию. Потери убитыми составили порядка 2000 человек, ранеными вдвое больше.

Белоусов также провел переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых обсуждалось состояние и перспективы военного сотрудничества. «Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период. 2027-2031 годов», – сообщил он.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике