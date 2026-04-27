В Петербурге задержана банда блогеров, размещавшая рекламу на запрещённых ресурсах

Сотрудники управления «К» МВД России в координации с ФАС и Роскомнадзором задержали в Санкт-Петербурге организованную группу из семи человек, подозреваемую в массовой подделке маркировки рекламы в интернете. По данным следствия, участники банды размещали рекламные материалы на ресурсах, включённых в реестр ограниченных (включая Telegram и YouTube), при этом незаконно присваивая публикациям чужие идентификаторы ERID, зарегистрированные на добросовестных предпринимателей.

Схема работала следующим образом: злоумышленники получали доступ к базам данных легальных рекламодателей просматривая их рекламу, после чего использовали их ERID для маркировки собственных постов на запрещённых платформах. В результате система мониторинга ФАС фиксировала нарушение и автоматически выписывала штраф бизнесу, чей идентификатор был указан в рекламе, хотя компания не имела отношения к публикации и часто даже не подозревала о своём «упоминании» на ограниченной площадке.

В ФАС напомнили, что согласно позиции ведомства, ответственность за содержание рекламы несёт лицо, на которое зарегистрирован ERID, независимо от того, кто фактически размещал материал.

