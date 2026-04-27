Министерство обороны РФ признало — операторов БПЛА без их согласия отправляли в другие войска

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин заявил о введении прямого запрета на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия. Тем самым командование признало: подобное явление имело место.

«В целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы военнослужащими войск БпС подготовлены указания министра обороны, которые будут направлены в войска, в военные комиссариаты и в пункты отбора на военнослужащую по контракту», – заявил он.

При этом Горемыкин отверг обвинения, что МО РФ принуждает студентов к участию в военных действиях против Украины: «В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет». По его словам, министерство выполняет все принятые на себя обязательства, в том числе – по продолжительности контрактной службы.

В последнее время российские оппозиционные СМИ сообщают о возросшем давлении на студентов с тем, чтобы убедить их подписать контракт. Зафиксированы многочисленные случаи, когда, согласившись на должность оператора БПЛА, контрактник оказывался в боевых частях, а также одностороннего продления срока службы после истечения контракта.