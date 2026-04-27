Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

Инфразвук — это звуковые волны с частотой ниже 20 герц. Человек не воспринимает их как слышимый звук, но постоянно с ними сталкивается. Природные источники — штормы и землетрясения, а искусственные — работа вентиляции, крупных механизмов и ветряных электростанций. Долгое время считалось, что раз инфразвук не слышен, то он безвреден.

Однако существовали отдельные наблюдения, связывающие пребывание в зонах с высоким уровнем инфразвука с чувством беспричинной тревоги, усталости и раздражения. Научные данные же оставались противоречивы. В одних работах не находили значимых эффектов, в других сообщали о дискомфорте и нарушениях сна.

Ученые из Канады проверили, как инфразвук изменяет эмоциональное состояние человека, если тот не осознает, что находится под его воздействием. Авторы исследования пригласили 36 добровольцев, которые случайным образом были распределены в одну из четырех групп. В эксперименте независимо менялись два фактора: наличие или отсутствие инфразвука и тип музыкального сопровождения. Музыка была либо успокаивающей, либо тревожной.

Сам инфразвук генерировался на частоте около 18 герц при громкости 75-78 децибел. Такие параметры соответствуют уровню шума от типового промышленного или вентиляционного оборудования вблизи жилых зон. Динамики располагались вне поля зрения участников, а музыкальные дорожки были специально очищены от низких частот, чтобы исключить искажения. При этом участников не предупреждали о возможном включении инфразвука, но после эксперимента спрашивали, заметили ли они его.

В конце эксперимента испытуемых спрашивали об их состоянии и просили оценить музыку, а также измеряли уровень кортизола в слюне до начала воздействия и через 20 минут после его начала. Так можно объективно оценить уровень стресса человека. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

По итогам эксперимента участники не смогли осознанно определить, был ли включен инфразвук. Это подтвердило неосознанность человеком этого вида звука и показало, что все иные реакции стали неосознанными. Так, люди оценили музыку с инфразвуком как грустную и печальную, сообщали о повышенном уровне раздражения и снижении интереса к происходящему. Причем этот эффект не зависел от того, какая именно музыка играла на фоне — успокаивающая или тревожная. Инфразвук словно окрашивал любой звуковой стимул в мрачные тона, заставляя людей воспринимать его более негативно, чем было на самом деле.

Кроме того, у тех, кто находился под воздействием инфразвука, уровень кортизола значительно вырос по сравнению с контрольной группой. То есть повышение кортизола было прямым физиологическим ответом организма на сам инфразвук, а не просто следствием того, что человек осознанно почувствовал себя плохо. Участники не испытывали явной паники или сильного страха, но их тело реагировало так, будто окружающая обстановка содержит нечто неблагоприятное и дискомфортное.