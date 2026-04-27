Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1524-й день войны

Минобороны РФ 27 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов материальных средств и горючего. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Сергеевка, Василевка, Кучеров Яр, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области. Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138166 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29061 танк и другие боевые бронированные машины, 1711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34632 орудия полевой артиллерии и миномета, 60276 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).