Офтальмолог рассказала, как защитить зрение в дачный сезон

Особую опасность представляют механические травмы. При рыхлении почвы, обрезке деревьев или покосе травы в глаз могут попасть мелкие частицы — пыль, песок или опилки. Особенно чреваты последствия работы с газонокосилкой, пилой или болгаркой: инородное тело (камешек, щепка, металл), летящее на высокой скорости, способно вызвать проникающее ранение или тяжелую контузию, вплоть до разрушения глазного яблока. Не стоит недооценивать и микротравмы, например, от острой травинки.

«В результате таких травм разрушается эпителиальный барьер и микробы проникают в глубокие слои роговицы, образуя гнойную язву. Язва может привести к перфорации глаза, даже при ее успешном излечении зрение значительно снижается из-за образования бельма. При повреждении роговицы мы видим роговичный синдром — слезотечение, светобоязнь, резкая боль, сложно открыть глаза», — отмечает эксперт.

В случае травмы ни в коем случае нельзя тереть глаз, промывать его при вероятности проникающего ранения (за исключением случаев попадания химических веществ) или пытаться самостоятельно удалить инородное тело. Вместо этого необходимо наложить стерильную повязку и немедленно обратиться к офтальмологу. Использование ваты нежелательно, так как ее ворс может усилить воспаление.

Различные виды ожогов — еще одна распространенная опасность, подстерегающая дачников. Самыми коварными считаются щелочные ожоги. При попадании агрессивной жидкости в глаз необходимо срочно промыть его большим количеством чистой воды в течение 15-20 минут, не пытаясь нейтрализовать вещество другими растворами, после чего наложить стерильную повязку и срочно обратиться к офтальмологу.

Лучевые ожоги (электроофтальмия) от ультрафиолетового излучения дают о себе знать сильной болью в глазах и снижением зрения через 6-10 часов, обычно ночью. При длительном пребывании на солнце без защиты глаз, а также при наблюдении за солнечным затмением может случиться ожог сетчатки, что приводит к необратимым изменениям.

Не стоит забывать и об аллергических рисках: пыльца растений, в том числе сорняков, и споры грибов, присутствующие в дачном воздухе, часто становятся причиной аллергического конъюнктивита, сопровождающегося зудом, покраснением и отеком век, слезотечением. Особую осторожность следует соблюдать с соком чистотела — при попадании в глаза он способен вызвать тяжелый ожог роговицы.

И, конечно, бдительность следует удвоить, если на даче находятся дети. Именно они часто становятся жертвами контузий и ожогов. Все опасные вещества и инструменты должны храниться в недоступном для детей месте.

Помимо травм, опасности дачного сезона связаны с обострением хронических заболеваний глаз.

«Переохлаждение, переутомление и перегревание приводят к обострению герпетических иридоциклитов и кератитов. Подъем тяжестей или прыжки в воду могут привести к отслойке сетчатки у людей с высокой степенью близорукости, а работа в наклон у больных глаукомой повышает внутриглазное давление», — предупреждает эксперт.

Лучшая профилактика дачного травматизма — использование защитных очков во время любых садовых работ. Они должны защищать от механических повреждений, химических веществ и ультрафиолета. Эксперт советует выбирать модели с широкими дужками и боковой защитой. Отдых на даче может быть спокойным, если помнить об основных рисках и вовремя принимать меры предосторожности.