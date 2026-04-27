Путин встретился с главой МИД Ирана и пообещал «содействовать миру на Ближнем Востоке»

Президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, прибывшим в Россию после визитов в Пакистан и Оман. Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил, что Москва готова делать все для скорейшего наступления мира на Ближнем Востоке, и назвал борьбу иранского народа за суверенитет «мужественной и героической». Он также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Арагчи, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что отношения Москвы и Тегерана являются «стратегическим партнерством на самом высоком уровне» и будут развиваться «невзирая на все, что происходит». По его словам, иранский народ сумел противостоять агрессии США и «выстоит в дальнейшем».

После встречи Арагчи заявил журналистам: «Исламская Республика и РФ являются стратегическими партнерами. РФ всегда поддерживала нас, и мы делали то же самое. Война с США показала, что у нас есть такие важные друзья и союзники, как Россия».

Визит Арагчи в Москву состоялся на фоне тупика в американо-иранских переговорах.