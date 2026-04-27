Паровой мотоцикл Force of Nature мгновенно разгоняется до 310 км/ч

Трудно вообразить, каково это — сидеть на паровом мотоцикле Force of Nature, который молниеносно разгоняется до 310 километра в час. По этому показателю он уступает лишь ракетному мотоциклу. На дистанции в 200 м аппарат показал разгон до 337,8 км/ч за 3,258 секунды, а на 300 м — 327,2 км/ч за 4,388 секунды. Это произошло на британском фестивале мощности в Санта-Поде. Интересно, что изобретение собрано не на элитном заводе, а в частной мастерской в Северном Йоркшире. Еще в 2023 году Force of Nature установил мировой рекорд на дистанции 200 м для паровых мотоциклов.

Как же он работает? Воду перед запуском подогревают с помощью отдельного блока питания — «Материнского корабля». В качестве топлива используют гидрогенизированное растительное масло или керосин. Горячие газы поступают через коллектор в сосуд высокого давления, содержащий 120 литров деионизированной воды, нагретой примерно до 260 градусов Цельсия. После завершения нагрева сосуд отсоединяют от «корабля», мотоцикл подъезжает к линии старта, и водитель специальной кнопкой активирует клапаны. В ответ на это вода под большим давлением выходит из сопел.

При выходе жидкость мгновенно становится паром, расширяясь при этом в 1620 раз — система выбрасывает в секунду порядка 40 л воды. Разработчик мотоцикла Грэм Сайкс и его жена Диана начали проект около шести лет назад, и сейчас это пятая итерация агрегата. Force of Nature получил удлиненное шасси, измененную посадку для лучшего удержания при перегрузках около 6g, удлиненный карбоновый корпус и кастомный бак высокого давления на 120 литров.

Новая нагревательная система мощностью 44 кВт сокращает время выхода на рабочие параметры (температура 250–260 °C, давление 40–50 бар). Следующие цели Сайкса — преодолеть 200 м за две секунды, а 400 м — за четыре. Впрочем, такой технологии не стоит ждать на серийных мотоциклах: газ либо полностью открыт, либо закрыт — никакой регулировки. Как признает сам изобретатель, сделать такую машину безопасной просто невозможно, но тщательная проработка конструкции снижает риски.Источник — Force of Nature