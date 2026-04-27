Чёрное море оправдало своё название: в Анапе нашли дельфинов, живущих в нефтяных пятнах

В прибрежных водах Анапы обнаружены дельфины, живущие в масляных пятнах. По мнению независимых исследователей, нанятых городским комитетом по туризму, это говорит о способности к быстрой адаптации не только дельфинов, но и млекопитающих в целом, включая людей.

В связи с находкой рассматривается возможность запуска специальной экскурсионной программы, в рамках которой отдыхающие смогут наблюдать за редкими дельфинами прямо с берега, не выходя из зон с характерным запахом. Как уточнили в свою очередь в Роспотребнадзоре, купание в масляных пятнах с дельфинами «в целом не запрещено».

«Туристам следует ориентироваться на собственные ощущения и степень блеска кожи после выхода из воды», – считают специалисты.

