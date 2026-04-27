 

Корейский ошейник POSTECH позволит говорить, не произнося ни слова

27.04.2026, 17:48, Разное
Каждый раз, когда человек говорит, мышцы и кожа шеи слегка напрягаются, формируя «отпечаток» каждого слога. Южнокорейские исследователи из Похангского университета науки и технологии создали силиконовый ошейник, который улавливает едва заметные движения шеи во время беззвучного произнесения слов и преобразует их в слышимую речь. Ошейник POSTECH сочетает миниатюрную камеру, мягкий силикон, датчики движения и искусственный интеллект, обученный на голосе владельца. Мультинаправленный датчик отслеживает степень и направление деформации кожи, а маркеры на силиконе позволяют камере измерять эти изменения в реальном времени. Паттерны деформации передаются в нейросеть, которая определяет произнесенное слово.

При тестировании система обучалась на фонетическом алфавите НАТО («Альфа», «Браво», «Чарли») — наборе звуков для разборчивости в сложных условиях. Точность распознавания 26 слов составила почти 86 %. После идентификации ИИ отправляет результат на сервер, где синтезируется аудиозапись. Для обучения голосовой модели нужно менее десяти минут — система воспроизводит интонацию и манеру пользователя практически неотличимо от оригинала. При этом ошейник устойчив даже к сильному шуму. При белом шуме около 90 децибел (как на стройке) устройство сохраняет отношение сигнал/шум на уровне 33,75 дБ, превосходя коммерческие электромиографы.

Разработчики надеются, что с помощью POSTECH пациенты с нарушениями речи смогут вернуть себе голос. Потенциальные сферы применения гаджета: помощь после ларингэктомии, общение в шумной среде, беседа без звука. Новинка наверняка станет востребованной в промышленности, в службах экстренного реагирования и военных сценариях. Однако у нее есть и ограничения. Система работает только с 26 заранее определенными словами, а не с полноценной речью. Точность падает до 39,7 % при ходьбе или резких движениях головы. Следующие шаги разработчиков — расширение словаря, улучшение компенсации движений и более широкие испытания.Источник &#8212 POSTECH

